Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Утром 13 ноября около 08:00 в Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В городе работают силы противовоздушной обороны. Кличко призвал украинцев находиться в укрытиях.

Ночью 13 ноября ВСУ попытались атаковать Россию с помощью беспилотников. 29 дронов противника сбили.

Ранее сообщалось, что украинские войска массово уничтожают птиц, поскольку путают их с дронами РФ. На тротуарах и дорогах городов часто можно увидеть бездыханные тела пернатых.