ВСУ массово истребляют птиц, принимая их за российские беспилотники

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что украинские военнослужащие массово истребляют птиц в подконтрольной им Херсонской области и приграничной с ней Николаевской, принимая пернатых за российские дроны, пишет РИА Новости .

По его словам, на тротуарах и дорогах местные жители часто находят много мертвых птиц.

Кроме того, в объявлении, подписанном местной администрацией, сообщается, что ВСУ в прибрежных зонах будут отстреливать всех птиц, так как российские военные якобы используют новые дроны, «похожие на настоящих птиц».

Ранее жительница Шебекина Белгородской области пожаловалась на атаку дронов ВСУ и поинтересовалась, почему опасные летательные аппараты не сбивает «БАРС-Белгород». На вопрос женщины ответил глава региона Вячеслав Гладков, который объяснил, чем именно занимается отряд.