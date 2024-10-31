Виновница взрыва газа в Черкесске отказывалась открывать дверь газовикам

Взрыв газа в Черкесске предположительно произошел в квартире пенсионерки. Женщина сбрасывала мусор из окна, отказывалась открывать дверь газовикам и полицейским, сообщает Life.ru .

Жители дома сообщили, что бабушка, живущая в трехкомнатной квартире на пятом этаже, выбрасывала мусор из окна на головы соседей и практически не покидала свое жилье. Из-за ее психического состояния жильцы не могли решить проблему, хотя к ней несколько раз выезжали специалисты газовой службы для проверки оборудования.

Тем не менее женщина отказывалась впускать их в квартиру. В одном из случаев она даже оскорбила полицейских, которые пришли к ней на вызов.

Ранее стало известно, что взрыв газа в многоэтажном доме на улице Лободина в Черкесске могла устроить пожилая владелица трехкомнатной квартиры на пятом этаже.