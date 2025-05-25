Виновник смертельного ДТП в Ногинске арестован на 2 месяца

По ходатайству следователя водитель, совершивший смертельную дорожную аварию в Ногинске, заключен под стражу до 23 июля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

ДТП произошло 23 мая около 20:00 на 68-м км трассы М-12. Столкнулись две легковые машины и микроавтобус с детьми, когда двигались в попутном направлении. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В результате ДТП погибли женщина и ребенок, еще 10 человек травмировались.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова отметила, что решение об аресте мужчины принял Ногинский городской суд.

Ранее в Сети разместили видео с моментом ДТП. На нем видно, что водитель микроавтобуса столкнулся с впереди стоящим авто, а затем завалился на бок и перевернулся на крышу. Упавшая машина задела еще одну легковушку.