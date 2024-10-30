Виновата наледь: каршеринг «вспорхнул» на ограждение в Подмосковье

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Каршеринг влетел на разделительное ограждение в Подмосковье и застрял

В Одинцовском городском округе автомобиль каршеринга вылетел на разделительное ограждение и повис на нем, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Вероятно, причиной случившегося стала наледь на асфальте — в Подмосковье утром очень скользко. Водитель каршеринга мог не справиться с управлением.

Видеозаписью с места ДТП поделились очевидцы. На кадрах видно, что иномарка днищем «легла» на ограждение, передние колеса болтаются в воздухе.

«Приехали!» — комментирует один из свидетелей произошедшего.