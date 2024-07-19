сегодня в 23:18

Видео: в Новосибирске девушка смогла сесть на колени после падения с 13 этажа

В Новосибирске на камеры наружного наблюдения попал уникальный случай: молодая девушка выпала с высоты 13 этажа, от удара об землю отскочила в сторону, затем сумела перевернуться и сесть на колени, сообщает Mash .

Предварительно известно, что пострадавшей 22 года. Ее увезли в больницу с ушибом легких.

Получила ли она еще какие-либо травмы, неизвестно. Информация о ее состоянии здоровья уточняется.

Ранее в Нижегородской области двухлетний ребенок выжил после падения с высоты. Известно, что он выпал из окна второго этажа, после чего попал в больницу.