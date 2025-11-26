Видео: штурм рехаба в Дедовске, где подростков истязали и заставляли есть корм

Штурм рехаба в Подмосковье, где издевались над подростками, попал на видео

Видео штурма реабилитационного центра в Подмосковье, где издевались над подростками, появилось в Сети. Силовикам пришлось выламывать входную дверь, чтобы освободить удерживаемых здесь пациентов, сообщает РЕН ТВ .

На одних кадрах показано, как полицейские проникают в помещение, где содержались дети. На другом видео запечатлена входная дверь, на ней видны следы штурма. Сейчас она заварена.

Здание пустует, внутри никого нет. После визита правоохранителей рехаб не работает.

Ранее силовики накрыли рехаб в Дедовске, где персонал издевался над подростками с зависимостями. Родителям пациентов обещали, что их детям предоставят квалифицированную медпомощь, но на деле несовершеннолетние подвергались пыткам. Их том числе заставляли есть собачий корм.

После такого «лечения» 16-летний парень оказался в реанимации. Он находится в критическом состоянии. У подростка отказали почки, а шансы на выход из комы минимальны.

Правоохранители арестовали администратора центра и его помощницу. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

