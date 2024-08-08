Видео: российский «Ланцет» уничтожил бронемашину «Казак» в Курской области

сегодня в 12:57

В Сети появились кадры уничтожения украинской бронемашины «Казак» в Курской области рядом с госграницей. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На записи барражирующий боеприпас «Ланцет» успешно ударил по бронемашине ВСУ «Казак». После атаки автомобиль взорвался. От него шел белый дым.

В Минобороны РФ говорили, что российским войскам удалось не допустить продвижения ВСУ в Курской области. Были уничтожены до 400 солдат и 32 единицы техники противника.

Ранее сообщалось, что для уничтожения ВСУ в Курскую область отправили ветеранов ЧВК «Вагнер». Они вступили в бой с другими подразделениями Минобороны.