сегодня в 12:03

Минобороны: ВС РФ не допустили продвижения ВСУ в Курской области

Российским войскам удалось не допустить продвижения украинских военных в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожают солдат и бронированную технику противника. За сутки были ликвидированы до 400 бойцов ВСУ и 32 единицы бронетехники.

С начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла 660 солдат. Были уничтожены 82 единицы бронетехники противника. Среди них оказались восемь танков.

Ранее сообщалось, что ветераны ЧВК «Вагнер» вместе с другими подразделениями Минобороны России вступили в бой в Курской области. На направлении также работает группа «Аида» спецназа «Ахмат» ВС РФ.