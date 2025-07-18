Видео: «огненный меч» из молнии ударил рядом с домом в Подмосковье

сегодня в 14:58

Сильнейший удар молнии в Подмосковье попал на видео

Сильнейшая молния ударила в Московской области. Она попала в землю рядом с домом на дачном участке, сообщает SHOT .

Момент удара «огненного меча» случайно попал на видео и прервал отдых снимавшего на кровати.

На записи слышен громкий треск, который издала молния. А вспышка была такой силы, что озарила все пасмурное небо.

В каком конкретно населенном пункте были сняты кадры, не сообщается.

Ранее молния ударила в 58-летнюю преподавательницу из Москвы в Тульской области. Женщина отдыхала на пляже.