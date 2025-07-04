Видео: молния ударила в «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге

В Сети появились завораживающие кадры грозы в Санкт-Петербурге. На них видно, как молния ударила в «Лахта Центр», сообщает РБК .

Сильная гроза началась в Северной столице 3 июля. Небо затянуло черными тучами, пошел сильный дождь.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мощный ливень в Хабаровске затапливает улицы и сносит рекламные щиты. На город также опустился сильный туман, который ухудшил видимость водителям.

До этого «Роскосмос» опубликовал снимок североатлантического циклона «Корнелиус», который принес в Москву дожди и похолодание. Кадры сделаны из космоса.

Это особо мощный североатлантический циклон с быстрым движением. До прихода в Россию он буйствовал в Европе и вызвал наводнение в Париже.