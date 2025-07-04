Видео: молния ударила в «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге
В Сети появились кадры удара молнии в петербургский «Лахта Центр»
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В Сети появились завораживающие кадры грозы в Санкт-Петербурге. На них видно, как молния ударила в «Лахта Центр», сообщает РБК.
Сильная гроза началась в Северной столице 3 июля. Небо затянуло черными тучами, пошел сильный дождь.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мощный ливень в Хабаровске затапливает улицы и сносит рекламные щиты. На город также опустился сильный туман, который ухудшил видимость водителям.
До этого «Роскосмос» опубликовал снимок североатлантического циклона «Корнелиус», который принес в Москву дожди и похолодание. Кадры сделаны из космоса.
Это особо мощный североатлантический циклон с быстрым движением. До прихода в Россию он буйствовал в Европе и вызвал наводнение в Париже.