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Видео Mash: момент взрыва на похоронах сына одного из лидеров «Хезболлы» Аммара

На видео попал взрыв, произошедший во время похорон ребенка одного из главарей «Хезболлы» Али Аммара. После этого спецслужбы Израиля провели вторую кибератаку на коммуникационные средства организации, сообщает Mash .

По всей территории Ливана вновь детонирует техника. Сначала сообщалось о том, что взорвались 500 раций и радиоприемников. Однако, по новым данным, самоуничтожаются все устройства с современной электроникой, среди которой автомобили и мотоциклы.

Организация «Хезболла» обратилась к жителям Ливана. Им порекомендовали выбросить все виды техники и электрических приборов.

Baza рассказала о том, что несколько ливанцев получили ранения в ходе детонации техники.

Ранее были опубликованы видео с раненными в ходе взрыва Израилем пейджеров ливанцами. Прошлая кибератака произошла 17 сентября.