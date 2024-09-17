Опубликованы видео с раненными в ходе взрыва Израилем пейджеров ливанцами

сегодня в 18:06

Mash: появились кадры из больницы Бейрута после устроенных Израилем взрывов

В больнице ливанского Бейрута десятки человек с серьезными травмами лежат на койках. Жуткие кадры последствий взрывов пейджеров, устроенных израильскими спецслужбами, публикует Mash .

Сегодня в Ливане одновременно сдетонировало огромное количество таких устройств. Пейджеры особенно популярны среди участников «Хезболлы».

Телеканал Al Jazeera писал, что масштабный теракт устроили сотрудники спецслужб Израиля. Они взломали портативные рации и пейджеры, после чего спровоцировали их детонацию.

На опубликованном Mash видео запечатлены десятки раненных ливанских мужчин. У многих из них оторваны пальцы и кисти. Также повреждения получили и другие части тела.

Помимо этого, граждане Израиля, состоящие в резерве, получили так называемый «приказ восемь». Согласно ему, солдаты должны приехать на базы. В ближайшее время будет развернута военная группировка ЦАХАЛ.

Ранее Ливан хладнокровно ударил по Израилю с использованием 320 ракет. Поражения получили 11 военных объектов.