Опубликованы видео с раненными в ходе взрыва Израилем пейджеров ливанцами
В больнице ливанского Бейрута десятки человек с серьезными травмами лежат на койках. Жуткие кадры последствий взрывов пейджеров, устроенных израильскими спецслужбами, публикует Mash.
Сегодня в Ливане одновременно сдетонировало огромное количество таких устройств. Пейджеры особенно популярны среди участников «Хезболлы».
Телеканал Al Jazeera писал, что масштабный теракт устроили сотрудники спецслужб Израиля. Они взломали портативные рации и пейджеры, после чего спровоцировали их детонацию.
На опубликованном Mash видео запечатлены десятки раненных ливанских мужчин. У многих из них оторваны пальцы и кисти. Также повреждения получили и другие части тела.
Помимо этого, граждане Израиля, состоящие в резерве, получили так называемый «приказ восемь». Согласно ему, солдаты должны приехать на базы. В ближайшее время будет развернута военная группировка ЦАХАЛ.
Ранее Ливан хладнокровно ударил по Израилю с использованием 320 ракет. Поражения получили 11 военных объектов.