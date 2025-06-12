Видео: хвост рухнувшего в Индии самолета упал на жилой дом

В Сети появились кадры обломков рухнувшего в Индии пассажирского самолета. Судя по ролику, хвост воздушного судна упал на крышу жилого дома, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, что хвостовая часть самолета немного свисает с крыши здания, а рядом с ней видны языки пламени. На фоне кричат люди.

По данным индийских СМИ, одним из пассажиров разбившегося самолета был бывший глава штата Гуджарат Виджай. На момент публикации заметки ничего неизвестно о его судьбе и судьбе других пассажиров.

Ранее сообщалось, что на борту самолета в момент его крушения было 242 человека. Воздушное судно взлетело, но не смогло набрать нужную высоту. Последняя минута полета попала на записи камер наблюдения.