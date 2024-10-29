Ветеринар-мошенник похитил у москвички африканскую ежиху около месяца назад. Он увез животное в вымышленную клинику, сообщает SHOT .

Девушка завела питомца 2 года назад. В начале октября этого года ежиха заболела. Таблетки не помогали, а состояние зверька ухудшалось. Поздней ночью владелица нашла номер ветклиники и обратилась туда. Спустя четыре часа к ней прибыл некий специалист по имени Ринат.

По словам девушки, он даже не прикоснулся к ежихе, а поставил ей диагноз — пневмония. Мужчина сказал о необходимости госпитализации зверька. Ринат запросил 22 тыс. рублей за три дня лечения в клинике. Получив деньги, он отвез ежиху в неизвестном направлении.

Сначала мужчина держал связь с обеспокоенной владелицей животного, даже прислал ей рентген. На следующий день он позвонил ей и сказал, что состояние зверька якобы ухудшилось и его надо класть в кислородную камеру. За это Ринат взял еще 5 тыс. рублей.

Только на следующий день владелица питомца обнаружила, что снимок рентгена скачан из интернета. На просьбу прислать фото ежихи «специалист» не ответил, а затем и вовсе заблокировал девушку. Она обратилась в полицию.

Вскрылось, что Ринат работает под началом другого мошенника — Александра Мурадова. В 2020 году волонтеры нашли у него тела более 10 породистых собак на Щелковском шоссе. В заведении уголовного дела пострадавшим владельцам животных отказывали, а Мурадов просто обещал вернуть деньги за «лечение».

Ранее пьяные живодеры зверски избили кошку в Подмосковье и выбросили ее в пакете. Местные жители обнаружили питомца утром, он был жив.