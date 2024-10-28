Пьяные живодеры зверски избили кошку в Подмосковье и выбросили ее в пакете

Ужасный случай произошел в Подмосковье. Мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения зверски избили кошку, а затем избавились от животного, сообщает SHOT .

В ночь на 27 октября мужчина и его сожительница из деревни Голубое в Солнечногорске избили кошку, упаковали ее в пакет и решили избавиться от животного. В лифте пьяный живодер рассказывал, что не первый раз убивает «кошку, собаку и мышку», потому что якобы животные его «достали».

На опубликованных кадрах видно, что после душераздирающих признаний, мужчина бросается на свою сожительницу. Пара ругается и скандалит, но все же выходит из подъезда. Они долго ищут, куда деть «мусор», а потом просто выбрасывают пакет на траве возле дома.

Местные жители обнаружили кошку утром. К счастью, она была жива. Животное отвезли к ветеринару, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму и серьезное повреждение глаза. За жизнь кошки борются врачи, а местные жители надеются найти неадекватную пару и наказать их по закону.

Ранее в Мытищах мужчина привязал двух собак к автомобилю и протащил их по асфальту. Инцидент произошел в СНТ «Мосводоканал-2». Кадры зверства появились в Сети. Судя по ним, живодер сидел за рулем автомобиля ВАЗ-2104.