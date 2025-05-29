Ветер повалил дерево в центре Москвы, ветки задели женщину

В столице из-за сильного ветра дерево сломалось и упало на тротуар. Ветки задели пожилую женщину, сообщает «Осторожно, Москва» .

В мегаполисе бушует сильный ветер. В центре Москвы, на Воронцовской улице, порывы свалили дерево.

На опубликованных кадрах видно, как ломается ствол. Макушка дерева падает вниз, на землю. Рядом находится здание, припаркованы машины.

По словам очевидцев, рядом находилась пожилая женщина, которую задело дерево. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в МЧС предупредили москвичей, что в городе в период с 29 по 30 мая порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Горожанам порекомендовали быть осторожнее, не подходить к деревьям и шатким конструкциям.