МЧС РФ предупредило москвичей о сильных порывах ветра

Согласно свежему прогнозу синоптиков, в период с 29 по 30 мая в Москве ожидается сильный ветер. Сотрудники МЧС РФ по Москве просят горожан и гостей российской столицы быть максимально внимательными в период ухудшения погоды.

Ожидается, что 29 и 30 мая в отдельных районах Москвы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим, пешеходам в российской столице рекомендуется быть максимально внимательными и обходить стороной ненадежные конструкции, которые могут обрушить порывы ветра. Речь идет в том числе о рекламных щитах и деревьях.

Автомобилистам следует держать увеличенными боковой интервал и дистанцию между транспортными средствами, а также не совершать резких маневров на дороге, чтобы не создавать потенциально опасные ситуации. Парковать личный транспорт также рекомендуется вдали от ненадежных конструкций.

В случае возникновения экстренной ситуации, попросить помощи можно по коротким номерам «101» или «112» с мобильного телефона, а также по единому номеру спасателей в Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее в Московском регионе вводили «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра до 15 метров в секунду. Это предупреждение было актуальным до 18:00 28 мая.