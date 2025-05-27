В Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

До вечера 28 мая в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра России .

Синоптики предупредили жителей Московского региона о том, что в ближайшее время порывы ветра могут усиливаться. В некоторых районах российской столицы порывы юго-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение действует и для Московской области. Начиная с 12:00 27 мая до 18:00 28 мая в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Как и в Москве, порывы могут достигать 15 м/с.

«Желтый» уровень введут также в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях.

Ранее в Московском регионе вводили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. В это же время в Подмосковье действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров.