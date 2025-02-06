Вертолет перед столкновением в Вашингтоне поднялся на недопустимую высоту

Столкновение вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом в Вашингтоне произошло из-за превышения военными летчиками высоты полета, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на New York Post.

Перед авиакатастрофой вертолет летел на высоте не менее 300 футов (91 метр). С учетом округление данных, полученных от радара, позволяет предположить, что военный борт мог подняться до высоты 349 футов (106 метров). Отмечается, что Black Hawk мог превысить разрешенную высоту полета на 30-45 метров.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.