Вертолет «Лукойла» совершил аварийную посадку в аэропорту Калининграда

сегодня в 16:25

Вертолет Ми-8 около 15:44 по московскому времени совершил аварийную посадку в аэропорту Калининграда. Предварительная причина — неполадки с двигателем, сообщает SHOT .

Аварийная посадка произошла в Храброво. На борту вертолета находились 20 пассажиров и три члена экипажа.

Воздушное судно принадлежит компании «Лукойл». По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился в Рязанской области, пилот погиб. Борт разбился у села Зимарово. Жертв и разрушений на земле нет.