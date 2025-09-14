сегодня в 02:59

Венесуэла обвинила США в захвате рыболовецкого судна с девятью моряками

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что американский эсминец USS Jason Dunham незаконно задержал рыболовецкое судно, в котором находилось 9 моряков, в исключительной экономической зоне Венесуэлы в Карибском море, сообщает RT .

«Венесуэльское судно „Carmen Rosa“… было незаконно и враждебно атаковано эсминцем ВМС США USS „Jason Dunham“ (DDG-109)…», — отметил он.

Отмечается, что судно оснащено мощными крылатыми ракетами и экипажем из высококвалифицированных морских пехотинцев.

Ранее военно-морские силы Эстонии попытались задержать танкер Jaguar так называемого «российского теневого флота», шедший под флагом Габона через международные воды Финского залива в порт Приморск.