Вдова участника СВО выпала из окна в Екатеринбурге и скончалась

В Екатеринбурге девушка выпала из окна и погибла. Незадолго до этого ей сообщили о смерти мужа-военнослужащего, сообщает E1.RU .

Трагедия произошла 8 мая на улице Викулова. Тело девушки обнаружили около многоэтажного дома. Соседи утверждают, что она выпала из окна.

В деле разбираются правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как рассказывают жильцы дома, молодая пара переехала сюда недавно. Мужчина ушел на СВО, а его жена осталась в квартире, делала ремонт.

Недавно девушке сообщили, что ее супруг погиб.

Ранее ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве. Он оперся на сетку от комаров.