В Забайкалье автобус вместе с вахтовиками врезался в грузовик Происшествия сегодня в 05:41

Автобус с вахтовиками врезался в грузовик в Забайкалье. В результате аварии один человек погиб, один пострадал, сообщает региональное УМВД в Telegram-канале.

ДТП произошло на 728-м км федеральной трассы «Чита-Хабаровск». В автобусе были пассажиры, следующие на работу в Амурскую область. По предварительной информации, большегруз стоял вдоль обочины из-за технической неисправности, обозначенный необходимыми дорожными знаками. По факту ДТП проводится проверка. Ранее в Красноярском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате происшествия погибла молодая девушка, а один из школьников получил травмы.