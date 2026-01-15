В Забайкалье автобус вместе с вахтовиками врезался в грузовик

Происшествия

Автобус с вахтовиками врезался в грузовик в Забайкалье. В результате аварии один человек погиб, один пострадал,  сообщает  региональное УМВД в Telegram-канале.

ДТП произошло на 728-м км федеральной трассы «Чита-Хабаровск». В автобусе были пассажиры, следующие на работу в Амурскую область.

По предварительной информации, большегруз стоял вдоль обочины из-за технической неисправности, обозначенный необходимыми дорожными знаками.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Красноярском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате происшествия погибла молодая девушка, а один из школьников получил травмы.