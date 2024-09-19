В Wildberries осудили попытки адвокатов Бакальчука выставить нападавших жертвами

сегодня в 17:24

В Wildberries осуждают попытку адвокатов бизнесмена Владислава Бакальчука выставить жертвами напавших на главный офис компании в Москве, сообщает пресс-служба отечественного маркетплейса.

«Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что маркетплейс оказывает полное содействие следствию в рамках расследования нападения на свои столичные офисы.

18 сентября произошла перестрелка в здании главного офиса Wildberries в центре Москвы. В результате случившегося 2 человека погибли, еще 7 были ранены.

Ранее совладелец компании Владислав Бакальчук был задержан. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, в том числе убийство и покушение на сотрудника правоохранительных органов.