В Воронежской области уничтожены не менее семи БПЛА

Происшествия

Средства противовоздушной обороны уничтожили в Воронежской области не менее семи БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в  Telegram-канале.

Предварительно известно, что никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Отмечается, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее над Воронежской областью  сбили 9 украинских дронов. Обломки одного из них рухнули на железную дорогу, в связи с чем произошла  задержка сразу 14 пассажирских поездов.