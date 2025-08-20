сегодня в 04:23

В Воронежской области уничтожены не менее семи БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили в Воронежской области не менее семи БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

Предварительно известно, что никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Отмечается, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее над Воронежской областью сбили 9 украинских дронов. Обломки одного из них рухнули на железную дорогу, в связи с чем произошла задержка сразу 14 пассажирских поездов.