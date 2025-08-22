Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на российско-белорусской границе снова был атакован нефтепровод «Дружба». Он подчеркнул, что это уже третья атака Украины, сообщает газета « Известия ».

«Поставки нефти в Венгрию снова остановлены», — написал Сийярто в социальных сетях.

Глава МИД добавил, что эти атаки — прямое нападение на энергетическую безопасность Венгрии, а также попытка втянуть страну в боевые действия, но этого не получится. Будапешт продолжит поддержку мирного урегулирования на Украине.

18 августа ВСУ уже наносили удар по нефтепроводу, однако через два дня поставки нефти возобновились. Венгерский министр подчеркнул парадоксальность ситуации, когда страна в настоящее время является поставщиком электроэнергии номер один для Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва ранее предупреждала о возможных последствиях действий Украины. Российская сторона неоднократно обращала внимание «идеологов вскармливания киевского режима» на то, что деятельность Украины создает угрозу стабильности и безопасности в различных точках земного шара.

Нефтепровод «Дружба» — это масштабная сеть трубопроводов, посредством которой российская нефть транспортируется европейским потребителям, включая Венгрию. Пролегая через Беларусь и Украину, он гарантирует бесперебойные поставки нефти на венгерские нефтеперерабатывающие предприятия, например, завод в Сазхаломбатте.