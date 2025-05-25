В Валуйском округе Белгородской области произошло аварийное отключение света

В Валуйском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Без света остались 14 населенных пунктах Валуйского округа. В частности, поселок Уразово, села Долгое, Знаменка и Кукуевка.

Отмечается, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины весь день 24 мая обстреливали Белгородскую область с помощью дронов. Во время очередного удара травмы различной степени тяжести получили двое мужчин.