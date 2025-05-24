Гладков: от нового удара ВСУ под Белгородом ранения получили еще два мужчины

Вооруженные силы Украины весь день 24 мая обстреливают Белгородскую область с помощью дронов. Во время очередного удара травмы различной степени тяжести получили двое мужчин, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Двое мужчин пострадали в Шебекине после взрыва беспилотника, нейтрализованного средствами радиоэлектронной борьбы. Первый пострадавший получил осколочные повреждения спины и живота, второй — травму от взрыва и ранение лица осколками. Бойцы самообороны доставили раненых в центральную районную больницу Шебекино, откуда после первичной помощи их перевезут в белгородские больницы на машинах скорой помощи. В результате инцидента также повреждения получил автобус.

Беспилотные атаки затронули и другие территории округа: в Новой Таволжанке дрон повредил крышу жилого дома, а в селе Мешковое беспилотник атаковал трактор на территории промышленного объекта. Обрыв электроснабжения произошел в селе Муром из-за атаки артиллерийскими боеприпасами, которые также повредили газопровод. На территории сельхозпредприятия в Маломихайловке вспыхнул пожар после взрыва беспилотника типа FPV, который удалось потушить, однако техника получила повреждения.

В селе Ясные Зори взрыв дрона в воздухе привел к разрушению окон в жилом доме. Противовоздушная оборона уничтожила беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом. Последствием падения фрагментов сбитого объекта в поселке Разумное стало повреждение крыши одного дома, а также ограждения и ворот другого частного владения.

В результате атаки FPV-беспилотника в хуторе Фищево Краснояружского района вспыхнула крыша частного дома, но пожарные команды успешно потушили огонь.

Ранее Гладков сообщил, что во время удара ВСУ травмы получили двое сотрудников МЧС, которые выехали на сигнал о пожаре. Оба мужчины доставлены в больницу, им оказывается квалифицированная помощь.