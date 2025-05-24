Под Белгородом из-за атаки ВСУ пострадали двое сотрудников МЧС РФ

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Гладков сообщил о ранении двух сотрудников МЧС РФ под Белгородом

В селе Зозули Борисовского района Белгородской области прибывшие на место тушения пожара сотрудники МЧС РФ получили ранения в ходе очередной беспилотной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова», — пояснил Гладков.

Бойцы самообороны доставили командира отделения МЧС РФ и водителя в Борсовскую ЦРБ. Позднее оба пострадавшие будут переведены в белгородскую больницу № 2, им оказывается вся необходимая помощь.

Гладков выразил благодарность каждому спасателю, который приходит на помощь жителям Белгородской области, несмотря на трудность и риск в работе.

«Благодарен каждому за личное мужество и пример, который вы подаете всем», — добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что из-за атаки представителей киевского режима травмирована женщина. Ей оказали помощь на месте происшествия, от госпитализации горожанка отказалась.