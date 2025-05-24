Гладков: в Шебекино от атаки БПЛА ВСУ по частному дому ранен мирный житель Спецоперация сегодня в 16:40

В Шебекино из-за атаки беспилотника ВСУ по частному дому была ранена женщина. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Женщину контузило. Врачи помогли ей на месте. Доктора предлагали жительнице Шебекина госпитализацию, но она отказалась. В частном доме пробита крыша. Повреждения получила легковая машина. Ранее Гладков сообщил, что в городе Шебекино украинский беспилотник нанес удар по частному дому. Получили ранения две женщины и семилетняя девочка.