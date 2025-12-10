В университете в Кентукки произошла стрельба

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил о стрельбе в университете в столице штата Франкфорте, пишет РИА Новости .

По его словам, пострадали несколько человек.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый задержан.

Губернатор штата Кентукки призвал молиться за тех, кого затронул инцидент.

