В университете в Кентукки произошла стрельба
Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил о стрельбе в университете в столице штата Франкфорте, пишет РИА Новости.
По его словам, пострадали несколько человек.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый задержан.
Губернатор штата Кентукки призвал молиться за тех, кого затронул инцидент.
