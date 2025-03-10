В Уфе «Лада Калина» загадочно провалилась под землю

Автомобиль ушел под землю на одной из улиц Уфы

В Уфе ушла под землю «Лада Калина». Несколько лет назад почти на этом же месте провалилась другая машина, сообщает « Подъем ».

Инцидент произошел в ночь на 10 марта. «Лада Калина» была припаркована на стоянке у дома 193/1. Однако внезапно машина исчезла. Выяснилось, что она провалилась под землю вместе с деревом, которое росло рядом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Авто угодило в яму диаметром 7 м и глубиной около 8 м. Причины образования этой трещины пока что не установлены. Как заявили в Управлении гражданской защиты Уфы, проводятся обследования.

Саму яму огородили, а также эвакуировали несколько машин, стоящих рядом. «Ладу» из провала достали, она получила механические повреждения.

В 2016 году у дома 193/2 произошел подобный случай. Тогда тоже образовалась яма, в которую угодила еще одна «Лада Калина». Этот автомобиль не удалось достать, так как его смыло грунтовыми водами. Тогда в качестве причины образования ямы назвали «карстовые явления, которые привели к обвалу грунта и повреждению трубопровода».

Ранее карета скорой помощи провалилась под землю в крымской Феодосии. Машина заехала на новый фонтан со светомузыкой.