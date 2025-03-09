Мэр Ткаченко: карета скорой помощи провалилась под землю в крымской Феодосии
Фото - © Telegram-канал мэра города Игоря Ткаченко
Автомобиль скорой помощи упал под землю в Феодосии в Крыму. Машина заехала на новый фонтан со светомузыкой и провалила его, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Игорь Ткаченко.
Причина, по которой карета скорой помощи врезалась в объект, неизвестна. Никто не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники городских служб. Фонтан пообещали в будущем восстановить.
Ранее мужчина провалился под Землю в Нижнем Новгороде на глубину 10 метров.