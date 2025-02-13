По газонам не ходить: мужчина провалился под землю в Нижнем Новгороде
«112»: мужчина рухнул под землю на 10 метров в Нижнем Новгороде
Фото - © МЧС Нижегородской области
На улице Керчинская в Канавинском районе в Нижнем Новгороде мужчина резко рухнул под землю на глубину 10 метров. Об этом сообщает «112».
Пострадавший хотел сократить путь и пошел по газону. Однако земля под его ногами провалилась, и он очутился в яме.
30-летнего мужчину спасли сотрудники МЧС РФ. Он практически полностью здоров — кроме ушиба никаких травм нет. Пострадавшему оказывают первую помощь.
Ранее земля провалилась под человеком рядом с остановкой «Улица Баррикад» в Нижнем Новгороде. Он упал в «черную дыру» по грудь.