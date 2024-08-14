Земля провалилась под человеком на остановке в Нижнем Новгороде

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Мужчина провалился в яму на остановке в Нижнем Новгороде

Около остановки «Улица Баррикад» в Нижнем Новгороде провалилась плитка, когда на ней стоял человек. В результате, по словам пострадавшего, он рухнул в „черную дыру“ почти по грудь, сообщает ИА «Время Н» .

«Чистое везение, что там была сухая и ровная поверхность, приземлился на ноги», — написал горожанин в своих социальных сетях.

По словам нижегородца, в результате падения ему удалось отделаться только парой ссадин.

После этого власти Сормовского района подтвердили, что у дома № 169 по улице Коминтерна зафиксирована просадка грунта. В администрации заявили, что место инцидента уже огорожено.

На место ЧП отправили бригаду рабочих, которые должны комплексно обследовать сети и определить, какие работы предстоит проделать.