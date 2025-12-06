сегодня в 11:35

В Турции в ДТП с автобусом и грузовиком шесть человек погибли, 11 пострадали

В турецкой провинции Османие пассажирский автобус врезался в грузовой автомобиль, что привело к гибели шести человек и ранениям еще 11 пассажиров транспорта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Hürriyet.

Предварительно известно, что страшная авария случилась на трассе Адана-Газиантеп, где автобус столкнулся с двигавшейся в попутном направлении фурой. Основной удар пришелся на правую часть автобуса, вызвав серьезные разрушения.

В результате столкновения шесть человек скончались, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия оперативно прибыли бригады спасателей и скорой помощи, которые эвакуировали пострадавших в ближайшие больницы.

В связи с аварией движение на данном участке дороги ограничили, транспорт пропускался по одной полосе.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

