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В центре Москвы перекрыли часть набережной на фоне визита Пашиняна

В центре Москвы перекрыли часть Болотной набережной. По словам автомобилистов, движение на дороге полностью остановилось, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Сети также появились кадры с места событий. Пока неизвестно, в чем именно причина перекрытия участка.

Между тем в Москву летит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политик поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Встреча запланирована на 13 декабря.

В 2024 году в ЕАЭС председательствует Армения. В 2025 году эстафету примет Белоруссия.

12 декабря на Ленинградском проспекте в Москве произошла смертельная авария, в которой погиб глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов. Он возглавлял департамент с 2022 года.