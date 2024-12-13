Премьер Армении Никол Пашинян отправился в Москву

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Премьер Армении Пашинян вылетел в Москву на заседание Евразийского межправсовета

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в пятницу утром вылетел в российскую столицу для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

«Полетели в Москву», — подписал Пашинян видео из взлетающего самолета, опубликованного в Telegram-канале.

В рамках встречи, которая пройдет 13 декабря и станет 41-й с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), главы правительств планируют обсудить вопросы, связанные с углублением интеграции. Особое внимание будет уделено расширению взаимодействия в сфере энергетики, промышленности и развитию электронной торговли.

В текущем году в ЕАЭС председательствует Армения, а в 2025 году эстафету примет Республика Беларусь.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что отношения организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Еревана «прошли точку необратимости».