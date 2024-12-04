«Пусть делают, что хотят»: Армения сочла себя вне ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Еревана «прошли точку необратимости». По его словам, армянская сторона фактически считает себя вне ОДКБ, сообщает ТАСС .

Пашинян сказал, что республика не интересуется документами военного блока и не участвует в их обсуждении. По словам главы правительства, сейчас возвращение Еревана в ОДКБ становится «все более трудным, а то и невозможным».

«Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят», — заявил Пашинян.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Армения поддерживает все документы саммита ОДКБ и пока не объявляла о выходе из объединения.