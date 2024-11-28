Путин ответил, почему ОДКБ не воевала за Армению в Карабахе

Путин: ОДКБ не должна была воевать за армян в Карабахе

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане заявил, что страны-участницы ОДКБ не должны были воевать на стороны Армении в Нагорном Карабахе. По его словам, в той ситуации республика не подвергалась внешней агрессии, сообщает ТАСС .

Путин полагает, что сегодняшнее отношение Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сформировано темой карабахского кризиса и внутриполитическими проблемами. Вместе с тем российский лидер отметил, что Ереван продолжает поддерживать все документы саммита ОДКБ и пока не заявлял о выходе из военного блока.

«Каждая страна сама вправе выбирать, что и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности», — добавил Путин.

Между тем Кремль заявил о публикации декларации ОДКБ.

