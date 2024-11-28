Кремль: опубликована декларация ОДКБ

сегодня в 16:48

На сайте президента России опубликована декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Страны-члены ОДКБ привержены созданию и утверждению многополярного миропорядка. Его главная цель — равная и неделимая безопасность для всех стран, как на глобальном, так и на региональном уровнях.

Члены ОДКБ будут вести диалог по улучшению механизмов безопасности в Евразии. Его задача — не допускать конфронтационных подходов.

Организация Договора о коллективной безопасности выражает беспокойство из-за осложнения ситуации в зоне конфликта Палестины и Израиля. Боестолкновения спровоцировали глубокий гуманитарный кризис, а также гибель большого количества мирного населения в Ливане и секторе Газа.

Страны-члены ОДКБ желают, чтобы Афганистану удалось стать мирным, независимым государством. На его территории не должны вестись боевые действия, а также действовать террористы и организовываться торговля наркотиками.

Государства Договора будут работать в сфере усиления информационной безопасности. Космическое пространство страны обязуются использовать только в мирных целях.

Страны будут вести военное сотрудничество. Войска ОДКБ продолжат оснащать современными технологиями.

Государства ОДКБ напоминают о том, что нельзя пересматривать оценки событий Второй мировой войны. Все страны мира должны осуждать нацизм и фашизм. Также нужно хранить память о тех событиях.

Саммит ОДКБ проходит в столице Казахстана, Астане. В нем принимают участие президенты России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана — Владимир Путин, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Ранее Лукашенко отметил, что главы Армении Никола Пашиняна на саммите ОДКБ нет.