Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП

Машина сбила насмерть главу департамента Минобрнауки Олега Чурилова на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает газета «Известия» .

Подробности происшествия не приводятся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

О смерти директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий таже сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надежный товарищ и наставник. Он внес весомый вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета нашей страны», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Чурилов руководил департаментом с апреля 2022 года.