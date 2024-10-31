В центре Москвы девушка вырвалась из рук похитителей, которые вымогали деньги

В Москве следователи продолжают работу по уголовному делу, возбужденному в отношении двух мужчин, которые похищали девушек и вынуждали их отдавать все деньги, затем отпускали. Выяснилось, что одна из потерпевших сумела вырваться из рук похитителей, не потеряв свои накопления, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве .

По данным следствия, еще два эпизода похищения девушек произошли 27 сентября и 13 октября 2024 года. Злоумышленники аналогичным образом в вечернее время похищали одиноких горожанок, силой усаживали в машину, где угрозами вымогали деньги. Однако одной из потерпевших удалось сбежать.

Другие жертвы похитителей воспринимали угрозы всерьез и отдавали им средства в размере более 150 тысяч рублей каждая. Фигуранты дела в настоящее время по решению суда находятся под арестом.

Расследование уголовного дела, возбужденного по пп. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), продолжается.