В Москве поймали вымогателей, которые похищали девушек и отбирали их деньги

В Москве двое мужчин в вечернее время похищали одиноких девушек, катали их по городу и параллельно угрожали насилием и требовали деньги, а когда забирали все средства, отпускали. Злоумышленников поймали только после третьей жертвы, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что первой жертвой стала девушка, которая шла вечером по Большому Дровяному переулку. Ее силой усадили в машину и заставили отдать 157 тысяч рублей, затем высадили у метро «Марксистская».

Вторую девушку злоумышленники поймали на улице Щепкина. По той же схеме ее заставили отдать 130 тысяч рублей. Третьей жертвой стала девушка с улицы Рабочей. У нее отобрали 95 тысяч рублей.

Никто из потерпевших физически не пострадал. Злоумышленников поймали, в отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Похищение» и «Вымогательство». Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.