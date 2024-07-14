В Трампа мог стрелять снайпер
Стрелявший в Трампа находился в ста метрах от цели
Стрелявший в экс-президента Дональда Трампа находился в ста метрах от цели и мог быть снайпером, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.
Стрелок в экс-президента был вне зоны проведения митинга и стрелял с крыши здания, сказано в сообщении.
В New York Post заявили, что во время инцидента было произведено девять выстрелов.
Рял медиа сообщают, что стрелка опознали, как антифа-активиса Марка Вайолетса.
Он был предположительно застрелен Секретной Службой после покушения на Трампа.
Трамп был легко ранен в голову во время встречи со своими сторонниками в Пенсильвании.