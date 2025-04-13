В торговом центре на юго-западе Москвы упал лифт с женщиной в кабине Происшествия 13 апреля 2025 22:59

Вечером 13 апреля в торговом центре на улице Каховка в Москве упал лифт. В результате инцидента пострадала сотрудница ТЦ, которая находилась в кабине, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.