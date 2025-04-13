В торговом центре на юго-западе Москвы упал лифт с женщиной в кабине
Вечером 13 апреля в торговом центре на улице Каховка в Москве упал лифт. В результате инцидента пострадала сотрудница ТЦ, которая находилась в кабине, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По предварительной информации, лифт рухнул с -1 этажа на -2 этаж.
Женщину госпитализировали. состояние пострадавшей уточняется.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным телеканала «360», инцидент произошел в торговом центре Prime Plaza.
Ранее грузовой лифт, рассчитанный на 630 кг, рухнул в одном из многоэтажных домов Ленинградской области. Во время падения у него вырвало двери.