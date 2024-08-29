В ТиНАО такси столкнулось с рейсовым автобусом, человек погиб

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Сотрудники ГАИ сообщили о гибели человека в ДТП с такси в ТиНАО

На территории Новой Москвы в деревне Лукошкино таксист врезался в автобус, который останавливался на запрещающий сигнал светофора, и допустил гибель пассажира, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции .

В результате столкновения автомобиля такси с рейсовым автобусом пассажир легковой машины получил несовместимые с жизнью травмы.

В обстоятельствах случившегося теперь разбираются оперативники и сотрудники ГАИ. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.

Автомобилистам в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.