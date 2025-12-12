В Таиланде загадочно умерла «живая надувная кукла», которая увеличила себе влагалище

33-летняя мексиканская блогерша Мария Магдалина, которая прославилась в соцсетях как «живая надувная кукла» из-за многочисленных пластических операций, скончалась при странных обстоятельствах в Таиланде, сообщает «СтарХит» .

Тело блогерши нашли около дома в Таиланде, в котором она жила последние месяцы. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Настоящее имя девушки — Дениз Ивонн Джарвис Гонгора. Она появилась на свет в строгой религиозной семьей, при этом девушка рано проявила свой бунтарский характер — в 17 она пошла подрабатывать стриптизершей, а через год устроилась в эскорт.

Девушка активно сидела в соцсетях, публиковала откровенный контент, а также создала аккаунт на OnlyFans. Блогерша рассказывала подписчикам, которых у нее около 1 млн, о своих пластических операциях, которых она сделала бесчисленное множество.

Она подтянула брови, пересадила жир, сделала липосакцию и ринопластику, а также увеличила грудь до огромных размеров. Одна молочная железа девушки в какой-то момент даже лопнула. Кроме того, Денис увеличила себе влагалище с помощью филлеров.

