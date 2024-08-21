В Таиланде питон высунулся из унитаза и укусил мужчину за детородный орган
SHOT: житель Таиланда до смерти забил ершиком высунувшегося из унитаза питона
Небольшой питон вылез из отверстия в унитазе и укусил справляющего нужду жителя Таиланда за детородный орган. Об этом сообщает SHOT.
У мужчины пошла кровь, которой он забрызгал весь унитаз. Испугавшись, мужчина избил питона ершиком, а затем начал его душить.
После того, как противник был ликвидирован, таец отправился в госпиталь. Доктора осмотрели раны и сказали, что змея была неядовитая. Мужчина будет жить.
Ранее в Индонезии питон проглотил 36-летнюю женщину. Муж жертвы нашел ее труп в теле змеи.